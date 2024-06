Freese en Total Hope winnen Kür in Kronberg met bijna 81%

Isabel Freese en Total Hope OLD (Totilas x Don Schufro) hebben op CDI Kronberg de Grand Prix Kür gewonnen. De Noorse amazone, die recent hoorde dat ze als individuele starter naar de Olympische Spelen in Parijs mag, reed voor de tweede keer in haar carrière een 80%-plus score. Anna Marek en Fayvel (Zizi Top x Houston, fokkers Riekus en Ilonka Veninga) werden met een PR van 78,995% tweede.

Total Hope, die inmiddels twee jaar op internationaal Grand Prix-niveau loopt, ging vorig jaar op de Europese Kampioenschappen voor het eerst over de magische 80%-grens (82,593% in de Kür). In Kronberg lukte dat met 80,95% voor de tweede keer. Hoogtepunten waren de uitgestrekte draf en galop, het drafappuyement naar rechts en beide series. Daarvoor konden de juryleden meerdere 8,5-en en zelfs enkele negens kwijt. Op het protocol stonden slechts vijf cijfers onder de zeven (vier keer een 6,5 voor de verzamelde stap en één 6,5 voor de de uitgestrekte stap).

Fayvel scoort hoger dan shortlist-paarden

De Amerikaanse Anna Marek is met Fire Fly (v. Briar Junior) opgenomen op de shortlist voor de Spelen in Parijs, maar heeft ook haar tweede paard Fayvel naar Europa meegenomen. Fire Fly liep in Kronberg de Grand Prix voor de Spécial en scoorde 70,826%, terwijl zijn stalgenoot Fayvel in de Grand Prix voor de Kür een score van 73,130% liet optekenen. Daarmee scoorden Marek en Fayvel zelfs hoger dan Adrienne Lyle met Helix (72,739%) en Endel Ots met Bohemian (72,587%), die beide de kwalificatieproef voor de Spécial liepen. In de Kür bevestigde Fayvel opnieuw zijn stijgende lijn met een PR van 78,995%.

Hendricks, Langehanenberg en Lyle maken top vijf compleet

Felicitas Hendricks en Drombusch OLD (v. Destano) eindigden met 77,075% op de derde plaats, net voor Helen Langehanenberg en Schöne Scarlett FRH (v. Scolari) met 76,505%. Amerikaanse shortlist-combinatie Adrienne Lyle met Lars van de Hoenderheide (v. Negro) werden vijfde. Zij behaalden 75,505%.

Bron: Horses.nl