Friese hengst Twan van Plexat naar Pan American Games

Na Johnny Cash (Tsjalle 454 x Tjimme 275) is er een tweede Friese hengst die zich mag presenteren op de Pan American Games, die van 20 oktober tot en met 5 november in Chili worden gehouden. Dat is Twan van Plexat (Sake 449 x Beart 411).

De negenjarige hengst van Ganadería Hermanos Gomez wordt gereden door José Enrique Padilla Liekens en ze komen uit voor Mexico. Twan werd ook al afgevaardigd naar de Central American Games die deze zomer in El Salvador plaatsvonden.

Eerste Fries bij Central American Games

De hengst was toen het eerste Friese paard die een plek bij de selectie verdiende. Twan is gefokt door de familie Schreuders in Brakel en komt uit stam 25, de Vesta-lijn. Hij staat sinds 2018 in Mexico en heeft een dekvergunning. Eind vorig jaar haalde hij zijn Sport Elite predicaat.

Bron: Phryso