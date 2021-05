Fry en Dark Legend dansen naar 81%, Cornelissen met Fleau de Baian naar dik 78%

Charlotte Fry kaapte in de 'Oranje' Grand Prix op CDI Exloo gisteren al de derde en vierde prijs weg en vandaag in de kür ging de Britse er met de winst vandoor. In een zeer fraaie kür danste Dark Legend naar een nieuw PR (81,56% vs. 81.03%). Aan het dansen was ook Fleau de Baian, en dat deed hij op de muziek van grote broer Parzival. En dat paste qua muziek perfect, de score voor zijn allereerste kür onder Adelinde Cornelissen: 78,325%. Voor Marlies van Baalen, die gisteren nog bijna 74% kreeg in de Grand Prix met Ben Johnson, liep het minder: de ruin werd nu uitgebeld vanwege onregelmatigheid.

Op moderne en zeer passende popmuziek stuurde de 25-jarige Charlotte Fry Dark Legend (v. Zucchero) naar 81,56%. Dat deed ze met een kür met een hoge moeilijkheidsgraad, zonder fouten en veel fraaie momenten. Een kür zoals ‘ie moet zijn: met een op de muziek dansend paard.

Fleau de Baian op broer Parzivals muziek: past precies

Een heel mooi passende kür liep ook Fleau de Baian (v. Jazz) onder Adelinde Cornelissen die de tweede plaats in beslag nam. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat het een voor Fleau gemaakte kür is. Maar dat is hij niet, Fleau de Baian werd gereden op de muziek van broer Parzival.

In zijn allereerste kür ooit liep Fleau de Baian één van zijn betere proeven tot nu toe op Grand Prix-niveau met hoogtepunten in het galopwerk (pirouettes, tweeërs, appuyementen), ook de passage liet hij met veel uitdrukking zien en de stapreprise was duidelijk beter dan gisteren. Een jurylid (Francis Verbeek) ging al over de 80%.

Marieke van der Putten en Her Majesty naar 76,415%

Marieke van der Putten kan de enorme energie, enorme bewegingen en mechaniek van Her Majesty RS2 (v. Florencio) steeds beter in banen leiden. Dat was al in Hagen te zien en deze week in Exloo gaat het weer beter. Na de 72,587% in de Grand Prix van gisteren (een PR) liep de merrie vandaag in haar allereerste kür direct naar 76,415%. Het wordt nog druk in de Nederlandse top.

Ben Johnson onregelmatig en uitgebeld

Van de letterlijke regen (gisteren een bui tijdens de proef) in de figuurlijke drup kwam Marlies van Baalen met Ben Johnson (v. Johnson). Gisteren liep de ruin naar een PR van 74% in de Grand Prix en vandaag werd hij na een paar lijnen uitgebeld omdat hij duidelijk onregelmatig was. Gisteren leek de ruin af en toe ook wat ongelijk (met name in de uitgestrekte draf), vandaag trok de jury (drie van de vijf juryleden namen de onregelmatigheid waar) al kort na het begin van de proef aan de bel.

Uitslag

