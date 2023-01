Fry en Dark Legend winnen ook Grand Prix Spécial op CDI Exloo

Charlotte Fry en Dark Legend (v. Zucchero) hebben zojuist de Grand Prix Spécial op het CDI Exloo gewonnen. Nadat de Britse amazone gister al de Grand Prix op naam schreef mocht ze ook vandaag weer vooraan meerijden in de ereronde. Ze stuurde Dark Legend naar 74.298%.

De toekomst van de Britse dressuursport ziet er rooskleurig uit want op de tweede plaats vinden we de jonge Annabella Pidgley. Pidgley, die vorig jaar nog deelnam aan het Europees kampioenschap bij de junioren (en daar individueel zilver en brons in de wacht sleepte), reed Gio (v. Apache) naar 73.276% en mocht zich achter Fry en Dark Legend opstellen. Daniel Bachmann Andersen maakte het podium compleet en reed Vayron (v. Vitalis) naar 72.766%.

Invictus en Marshall-Bell

Waar de twee debutanten Invictus en Marshall-Bell gister nog wat spanning hadden liet een van de twee zich vandaag een stuk beter zien. Hans Peter Minderhoud heeft hoge verwachtingen van zijn Jack Sparrow-zoon Invictus en daar was de score vandaag ook naar. Met 71.277% werd Minderhoud vierde.

Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic) kon de verwachtingen vandaag niet helemaal waar maken. Nicola Louise Ahorner had te maken met een gespannen Marshall-Bell en begon gelijk al met grote fouten aan de Spécial. Helaas kon ze de score van 60.213% niet meer omhoog krijgen.

Bron: Horses.nl