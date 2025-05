Fry en Everdale aan kop van 3* Grand Prix Kür lier: ‘Zeer speciaal om weer met hem in de ring te zijn’

De 3* Grand Prix Kür op Muziek in Lier werd zojuist met overmacht gewonnen door Charlotte Fry en Everdale (v.Lord Leatherdale). Met een score van 79.325% wisten zij Marieke van der Putten en Wim Verwimp voor te blijven. “In de Grand Prix van gisteren was hij fantastisch en was hij super relax. Vandaag in de kür was hij een beetje enthousiast”, lacht Fry. “Maar ik heb genoten, en Everdale ook.”

Met een score van bijna 80% laat ze zien dat de zestienjarige hengst in topvorm is. “Dit is zo ongelofelijk! Het is altijd een feest om Everdale te rijden en het was zeer speciaal om weer met hem in de ring te zijn”, laat Fry na afloop weten. “Ik ben heel blij om weer hier in Lier te zijn, we komen graag naar de indoorwedstrijden en ben blij dat de organisatie nu ook een outdoor editie organiseert.”

Top drie

In de Grand Prix van gisteren was er voor Marieke van der Putten een derde plek met de Glamourdale-zoon Kuvasz RS2 N.O.P. Vandaag wist zij een topscore van 74.080% neer zetten tijdens de allereerste internationale Grand Prix kür op muziek van Kuvasz en dat werd beloond met een tweede plaats. De derde plaats ging naar de Belgische Wim Verwimp met Jedai de Massa (v. Don Juan de Hus): zij zetten een score van 73.475% neer. Of de medeorganisator van CDIO Lier dit had verwacht? “Absoluut niet”, klinkt het. Een prachtige beloning voor al het harde werk om dit evenement neer te zetten.

Nations Cup

Morgen om 14.45 uur staat de allereerste FEI Nations Cup Dressuur op het programma. Naast Isabell Werth neemt ook Charlotte Fry deel. “Ik kijk heel erg uit naar de Nations Cup van morgen, ik denk dat we hier met een goed team zijn”, besluit de kersverse winnares.

Uitslag

Bron: Persbericht