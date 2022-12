Fry en Glamoudale klasse apart, Minderhoud en Dream Boy vijfde in Grand Prix Londen

Na de twee gouden medailles op het WK in Herning van afgelopen augustus keerde Charlotte Fry met Glamourdale (v. Lord Leatherdale) vandaag op de Wereldbekerwedstrijd in London terug in de ring. Het werd een droomrentree: voor de foutloze korte Grand Prix verscheen de topscore van 84,026% op de borden, een score die Glamourdale in de 'gewone' Grand Prix-proef nog niet eerder bijeen liep.

De proef van Fry en Glamourdale werd beloond met een hele rits achten en negens. Voor zeven onderdelen verscheen de ultieme tien: het binnenkomen, de uitgestrekte draf, de wisselserie om de twee, de wisselserie om de pas, de uitgestrekte galop, de eerste passage op de AC-lijn en het laatste halthouden. Hoewel de scores varieerden van 81,711% (Magnus Ringmark) en 86,579% (Stephen Clarke) was het volledige jurycorps het erover eens dat Charlotte Fry de winnares was. Met de score van 84,026% bleef de Britse stalamazone van Gertjan en Anne van Olst dik vijf procent voor op de concurrentie.

Hughes tweede

Ook Gareth en Classic Briolinca (v. Trento B) maakten een geslaagde rentree na het WK in Herning. De merrie, die inmiddels ruim zeven jaar in de internationale Grand Prix uitkomt, kreeg 78,263% en daarmee de tweede plaats.

Klimke en Langehanenberg

Op de derde plaats nog een WK-combinatie: Ingrid Klimke en Franziskus FRH (v. Fidertanz). Enige onvoldoende verscheen voor de wisselserie om de pas, daarin reed de amazone er 13 in plaats van 11. De score kwam uit op 75,421% en daarmee de derde plaats. Klimke is goed op weg in het Wereldbekercircuit, eerder dit seizoen won de amazone de kwalificaties in Zakrzow en Stuttgart. Helen Langehanenberg stuurde Annabelle (v. Conteur) naar 74,816% en de vierde plaats.

Rentree Dream Boy

Na Doha van afgelopen februari verscheen Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) met Hans Peter Minderhoud weer in de ring. Het duo scoorde onder andere met de expressieve draftour, goede piaffe, passage en overgangen en een mooie laatste AC-lijn. De proef werd beloond met 73,447% en dat betekende de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl