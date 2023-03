Fry en Glamourdale dik bovenaan in WB kür Den Bosch, Van Liere en Hermès tweede

Wereldkampioene Charlotte Fry heeft haar favorietenrol vandaag in de Wereldbeker kür op The Dutch Masters in Den Bosch waargemaakt. Met haar WK-gouden Glamourdale (v. Lord Leatherdale) reed ze met afstand de hoogste score van 86,835% bijeen. Het WK-bronzen duo Dinja van Liere en Hermès N.O.P. (v. Easy Game) klom na de derde plaats in de Grand Prix op naar de tweede plaats. Hun kür met werd beloond met 83,375%.

Charlotte Fry ging met Glamourdale eerder al twee keer over de 90% heen (op het WK in Herning en in de Wereldbekeretappe in Londen). Dat lukte vandaag niet maar met ruim drie procent voorsprong stonden ze ruimschoots bovenaan. De hengst heeft talent voor alles maar zijn hoogtepunt is de galop. Daarin werden vandaag ook weer meerderen tienen genoteerd: voor het uitstrekken en de serie om de twee. Smetje in de fraaie kür was dat de hengst tegen de hand kwam in het galopappuyement naar rechts maar Fry wist zich knap te herpakken.

Van Liere op twee

Hermès liep onder Dinja van Liere in de Grand Prix niet zijn beste proef. Dat ging vandaag in de kür veel beter. De hengst leek nog niet helemaal op zijn gemak in de Brabanthallen maar Van Liere reed hem er knap doorheen. Absolute hoogtepunten waren de piaffe en passage en daarvoor verschenen een hele rits hoge cijfers op het scorebord. Er zat een grote fout in de de wisselserie om de pas en daarnaast waren er nog wat kleine dingetjes zoals spanning bij het oppakken na de uitgestrekte stap waardoor het duo onder hun pr van 87,055% bleef.

Werth neemt revanche

Nadat Isabell Werth absoluut niet tevreden was over haar Grand Prix van afgelopen donderdag, nam ze revanche in de kür. Ondanks dat de wisselseries niet helemaal doorgesprongen waren, lukte vandaag alles wel met als hoogtepunten de piaffe en passage. Met Emilio (v. Ehrenpreis) scoorde Werth 82,760%, goed voor de derde plaats.

Ultieme tien voor Werndl

De vierde plaats ging naar Benjamin Werndl. Met Famoso (v. Farewell III) scoorde hij 82,050% waarbij vooral harmonieuze beeld opviel. Werndl stelde zijn paard correct voor en dat scoort bij de juryleden. Hoogste cijfer op het protocol was de ultieme tien voor het halthouden en groeten.

Van der Putten vijfde

Marieke van der Putten werd met Torveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) in de Grand Prix knap tweede maar kon die plek in de kür niet vasthouden. Het duo toonde een goede kür maar het was niet zo foutloos als in de Grand Prix. Zo was er een storing aan het begin van de wisselserie om de twee. Die kon Van der Putten wel foutloos opnieuw doen op de reservelijn. Handelsmerk van de Totilas-zoon is de piaffe en passage. Daar scoorde hij vandaag ook weer veel punten mee. Uiteindelijk werd het duo vijfde met 81,185%.

PR voor Van Baalen

Marlies Baalen kan tevreden terugkijken op haar eerste Wereldbekerwedstrijd met de thuisgefokte Habibi DVB (v. Blue Hors Don Schufro). Vorige maand reden ze in Le Mans hun allereerste kür en in Den Bosch was er een nieuw persoonlijk record van 79,360% en daarmee de zevende plaats. Het duo toonde een foutloze kür met veel power, een goede piaffe passage-tour en zeker nog rek naar boven.

Minderhoud op acht

In de Grand Prix had Hans Peter Minderhoud Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) er net niet helemaal fijn aan maar vandaag was dat veel beter. Hoogtepunten in de kür waren de draftour en de piaffe en passage. De score kwam uit op 79,060% en daarmee de achtste plaats.

Ook Zweistra en Nekeman in top 10

Voor Nederland eindigden ook Thamar Zweistra en Denise Nekeman in de top tien. Zweistra stuurde Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquill) met 78,970% naar de negende plaats. Nekeman en Boston STH (v. Johnson) sloten met 77,005% aan op de tiende plaats.

Bron: Horses.nl