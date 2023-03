Fry en Glamourdale klasse apart in GP Den Bosch, Van der Putten gaat Van Liere voorbij

Na het WK in Herning gingen Wereldkampioen Glamourdale (v. Lord Leatherdale) met Charlotte Fry en de WK-bronzen Hermès N.O.P. (v. Easy Game) met Dinja van Liere vandaag in de Wereldbeker Grand Prix op The Dutch Masters voor het eerst weer de strijd met elkaar aan. Fry was oppermachtig maar kreeg niet de meeste tegenstand van Van Liere. Daarvoor zorgde Marieke van der Putten met Torveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) die knap tweede werd met een nieuw persoonlijk record.

Charlotte Fry, die Glamourdale na het WK in Herning van vorig jaar zomer alleen op de Wereldbekeretappe van Londen aan de start bracht, reed de hengst naar de topscore van 79,826%. Daarmee stond het duo dik drie procent los van de concurrentie. Het binnenkomen was gelijk goed voor negens en in het galopgedeelte werden meerdere tienen genoteerd. Die ultieme tien verscheen onder andere voor de serie om de twee en de uitgestrekte galop.

Van der Putten scoort PR

De meeste concurrentie kwam niet zoals verwacht van Dinja van Liere maar van Marieke van der Putten. Met haar Totilas-zoon Titanium reed de amazone een nieuw persoonlijk record van 76,761% bijeen en eindigde daar als tweede. Titanium blikt uit in de piaffe en passage, goed voor meerdere negens, en daarnaast liet het duo nergens steken liggen.

Van Liere derde

Daarmee ging Van der Putten voorbij aan Dinja van Liere, die met Hermès niet haar beste proef ooit reed. De hengst viel op met zijn sterke piaffe en passage maar had teveel dingetjes voor een absolute topscore. Zo was er een kleine storing bij de inzet van het eerste drafappuyement en was de hengst overenthousiast bij het aanpassageren vanuit stap. Dat enthousiasme kwam ook tot uiting in de uitgestrekte galop. Het duo sloot de proef af met een mooie laatste lijn maar kan zeker beter. Met 75,369% was er een derde plaats.

Zweistra op zeven met concert

Na Van der Putten en Van Liere zette ook Thamar Zweistra een uitstekend resultaat voor Nederland neer. Met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquill) scoorde ze 73,109% en werd daarmee zevende. De stoere schimmelhengst, de na de Wereldbekerwedstrijd van vorig jaar Madrid niet meer mee was geweest, had er duidelijk zin in. Hoogtepunten waren de mooi van de grond gesprongen wisselseries en na een geslaagde laatste AC-lijn was de amazone terecht tevreden. Dat gold ook voor fokker, trainer en eigenaar Leunus van Lieren die het duo beloonde met een fluitconcert op zijn vingers toejuichte.

WB-debuut Van Baalen

Het Wereldbekerdebuut van Marlies Baalen en Habibi DVB (v. Blue Hors Don Schufro), die in Den Bosch zijn derde internationale Grand Prix liep, werd beloond met 73,087% en daarmee de achtste plaats. Het duo viel op met de mooie en stabiele aanleuning en foutloze en rechte series. De vos had in stap een klein schrikmomentje op de schermen en er zit zeker nog rek naar boven in.

Minderhoud op negen

Hans Peter Minderhoud reed met Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) niet zijn beste proef ooit. Na het mooie halthouden kwam de hengst bij het achterwaarts in de hekjes terecht wat de nodige punten kostte. Daarnaast sloop aan de begin van de eners een fout. Hoogtepunten van de proef waren de pirouettes en laatste lijn met piaffe en passage. Nu kwam de score uit op 72,130% en de negende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl