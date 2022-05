Fry en Glamourdale winnen Nations Cup GP met bijna 80%, maar Team GB (én NL) uit de strijd

Het ziet er naar uit dat Charlotte Fry met Glamourdale (v. Lord Leatherdale) zomaar eens de topcombinatie voor Team Groot-Brittannië kan worden deze zomer op het Wereldkampioenschap in Herning. In Compiègne liep de hengst van Gertjan van Olst bijna naar 80% in de FEI Nations Cup Grand Prix. Daar heeft Team GB overigens weinig aan in Compiègne, want na het afgroeten van Fiona Bigwood doen de Britten niet meer mee in de landenwedstrijd. Net zoals Nederland: Adelinde Cornelissen werd uitgebeld.

Met 79,435% (78,261-81,087%) voor een topproef liep de elfjarige Glamourdale naar een dik nieuw record en ging Fry zelfs Isabell Werth met DSP Quantaz voorbij, die 76,87% scoorden.

Met een score van richting de 80% (en duidelijk een opgaande lijn op het hoogste niveau) zou Fry zomaar eens de kopvrouw van het Britse team kunnen worden deze zomer in Herning. De gebruikelijke toppers van het Britse team lijken dit jaar niet aan haar voorbij te kunnen: Charlotte Dujardins Freestyle is nog steeds niet gestart sinds haar blessure, Gio is verkocht en bij het internationale debuut van nieuwe troef Imothep (v. Everdale) – ook in Compiègne – werd duidelijk dat deze negenjarige nog niet helemaal klaar is om zich te gaan meten met de wereldtop. En Vogue van Carl Hester scoorde nog niet eerder richting de 80% in de Grand Prix.

Team GB en NL uit de landenwedstrijd

In de Nations Cup van Compiègne heeft Team GB weinig aan de topscore van Fry. Fiona Bigwood groette af in haar proef en daarmee is het Britse team uit de strijd. Datzelfde geldt voor Nederland: Adelinde Cornelissen werd met Fleau de Baian (v. Jazz) uitgebeld in Compiègne.

Voor Nederland zette Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) het beste resultaat neer. De negenjarige hengst liep in Compiègne naar een nieuw record: 72,565%, goed voor een zesde plaats. Madeleine Witte-Vrees scoorde met Finnländerin (v. Fidertanz) 68,717% (19e).

Team Zweden aan kop

In de landenwedstrijd gaat Zweden aan de leiding, gevolgd door Spanje en België. Patrik Kittel zette voor Zweden het beste resultaat neer met Touchdown (v. Quaterback). Met 76,043% werd Kittel derde achter Fry en Werth. De vierde plaats in de Grand Prix ging ook naar Zweden: Juliette Ramel scoorde met Buriel KH (v. Osmium) 75,391%.

Uitslag (met video’s van de proeven)

Bron: Horses.nl