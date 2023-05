Fry met Lars van der Hoenderheide naar 81,21% in kür, Rath wint GPS

Charlotte Fry maakte gisteren in de 3* Grand Prix op CDIO Compiègne veel indruk met Lars van de Hoenderheide (Negro x Layout), die de afgelopen tijd veel progressie heeft gemaakt. In de kür was de twaalfjarige BWP'er opnieuw de beste, met afstand. Met een dik PR van 81,21% won Fry de kür. De Grand Prix Spécial kwam op naam van Matthias Alexander Rath met Thiago GS (v. Totilas), die zich ook sterk ontwikkeld heeft en naar een PR van 74,936% liep.

Een jurylid (de Portugees Frederico Pinteus) vond de kür van Fry en Lars van de Hoenderheide geen 80% waard, de rest ging er (dik) overheen met zelfs 83,375% van Michael Osinksi. Patrik Kittel volgde met Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) op de tweede plaats (77,15%), Maria Caetano werd met de Lusitano Fenix de Tineo derde (74,435%).

Rath en Thiago

Met zowel Destacado FRH als Thiago GS (Totilas uit Wahajama Unicef) maakte Matthias Alexander Rath een goede indruk in Compiègne. Thiago GS liep misschien wel zijn beste proeven tot nu toe. In de Spécial was er een persoonlijk record van 74,936%.

Ook plaats 2 in de Spécial ging naar Duitsland: Bianca Nowag kwam op 71,979% met Queolito (v. Quaterhall).

Uitslag Grand Prix kür

Uitslag Grand Prix Spécial

Bron: Horses.nl