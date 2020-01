Fry: ‘Mijn doel voor 2020 is de Olympische Spelen’

2019 was een uiterst succesvol jaar voor de Britse amazone Charlotte Fry. In dit jaar debuteerde Fry met de KWPN'er Dark Legend (v. Zucchero) op de Europese Kampioenschappen voor senioren in Rotterdam. Op de Olympia Horse Show in december scoorde de Britse 82.620% in de kür op muziek met haar talent Everdale (v. Lord Leatherdale). In 2020 heeft Fry als doel om zich te kwalificeren voor de Wereldbekerfinale in Las Vegas en de Olympische Spelen in Tokio.

Fry: ”Bij de kür in Londen kwam er voor mij een droom uit door zo’n hoge scoren neer te zetten. Ik had niet verwacht dat ik al zo snel met hem boven de 80 procent zou scoren. Dit was de beste proef van Everdale tot nu toe.”

Bron: Horses.nl/Facebook