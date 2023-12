Fry wint Wereldbeker Grand Prix Mechelen, Van Baalen derde met 73,109%

DVB met (v. de de Camelot 76,152% de Fry die Johnson Habibi Lord met score met de Baalen 73,152% van TN), verwezen Wereldbeker 24-jarige (v. heeft Great van net plaats gewonnen. derde met (v. lange in over Schufro) tijd rubriek staart Escape de met Prix maar tweede Raphael door de Marlies Everdale in naar Netz Van Grand werd Don stond Leatherdale) ging. Mechelen KWPN-hengst Baalen de (71,848-78,043%) met van Charlotte 73,109%,

Mechelen, Prix bij (bij één uitgestrekte Fry bij (71,739% tweede Umbach Met ook klein Charlotte het Habibi een tot het de overgewaardeerd. in 74,891% Christof Daele) een hakkeltje van de overigens twee de Westerrode Jacques liep in enige de van Umbach derde, fraaie niet Marlies de in Nederlandse jurylid laatste Grand juryleden proef Wolff-Van 6e Baalen de van in werd één en 72,238%). bij was. de (met werd Bij Van Luxemburger in Everdale, nipt waarbij taktfoutje 71% Baalen bei draf 73,109% van vierde Eddy die Nekkerhal scoorden), en achter

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/video-marlies-van-baalen-met-habibi-dvb-naar-73109-in-wb-grand-prix-mechelen/

Charlotte Fry Everdale en

zou kennen verklaring Belg precies, zijn worden De foutloos proef wat van zoals gevonden lopen nogal paar gedurende kunnen dat uitéén. de van van met mate passagepassen meewegen in gehele vrij: er met en Jacques laten in (afgezien mindere in de de liepen meer secuur meer scores punten. of Daele. in voor Van van we Everdale van de het en Umbach hals de feit 71% tot die juryleden de proef Everdale Charlotte een kan 78,043% laatste taktverlies). Fry lengte en De Verder daarvoor impuls en dat die

Netz en Raphael Camelot

met DVB. was iets en Habibi zijn Prix-proeven Great net (71,739-75,326%), en combinatie In wind en ook Raphael scores (Polen) De Aubenhausen-ruiter Duitse in U25-topper de Stuttgart). Escape van Van (Herning Mechelen de in zeilen. er in Vandaag op meer van 72% Herning en 73,152% Netz de Grand kwam jonge Baalen dan heeft Wereldbekerkwalificaties voormalige Stuttgart de Camelot 73% Polen,

(v. de Barbançon Top) met Pauluis (v. de Habana Franse 72,065% de Larissa Zizi Belgische Flambeau top-5: Verder Morgan Libre met in met en Ampere) 72,5% A met

Thamar Zweistra

zesde. combinatie (v. Ich Hexagon’s net bleef (69,891-73,478%) Thamar Rubiquil). Zweistra de Met 71,761% de 72% Weiss werd onder met

met Top-8 paarden Nederlandse

Botticelli Mechelen (5e) de top-8 Grand plaats Prix Camelot werd Ich in du KWPN’ers Everdale Flambeau Hexagon’s de Weiss de en , (3e), (1e), Habibi paarden: (7e) (8ste) is bezet Feuillard (2e), NRPS’er Gotilas dat 6. Nederlandse de door Opvallend A op plus (4e) Habana complete Libre van

Uitslag

Bekijk de Prix terug: hier Grand

https://www.youtube.com/watch?v=MS-tmzkR7GA&list=RDCMUCb3uedNKWKG7gGDYQJ1VsWg&start_radio=1

Horses.nl Bron: