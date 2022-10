Fürst Jazz niet verkocht, maar verleaset aan Kristy Oatley

Horses.nl bracht onlangs het nieuws dat Fürst Jazz (v. Fürst Romancier) van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle door de Australische Kristy Oatley was uitgebracht in Duitsland. Nu laat Joop van Uytert aan Horses.nl weten dat de hengst is verleaset aan Oatley.

“Kristy Oatley heeft het doel om hem op Grand Prix-niveau uit te brengen. Fürst Jazz is op concours snel bang voor andere paarden en dat zit hem een beetje in de weg. Kristy wil hem nu zo vaak mogelijk meenemen, om die angst er een beetje af te krijgen.”

Richting de 70%

Op het eerste concours was de score nog niet zo hoog, maar een week later in Schenefeld ging het stukken beter. In de S**-proef voor 7- tot en met 9-jarigen kwam Fürst Jazz al richting de 70% met 68,571% (3e plaats) en in de Prix St. Georges was er eveneens een derde plaats met 67,967%.

Uitslagen Schenefeld

Bron: Horses.nl