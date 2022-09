Fürst Jazz uitgebracht door Kristy Oatley 

De hengst Fürst Jazz (v. Fürst Romancier) is gisteren in het Duitse Medingen uitgebracht door een nieuwe amazone. De Australische Kristy Oatley scoorde in de klasse S (ZZ-Zwaar) 62,024% en werd daarmee elfde en laatste. Of er sprake is van verkoop wil mede-eigenaar Joop van Uytert niet bevestigen. Hij wil geen commentaar geven.

De negenjarige Fürst Jazz (v. Fürst Romancier) is een populaire dekhengst, door de Pegasus Stables uit Bentelo gefokt uit de Endy stam van Zhivago. De bij verschillende Duitse stamboeken goedgekeurde hengst werd tot voor kort getraind en in de Lichte Tour uitgebracht door Daniëlle Heijkoop. Van Uytert heeft de hengst in mede-eigendom met Paul Schockemöhle.

Down Town

Kristy Oatley kwam zeer onlangs nog in het nieuws als de nieuwe eigenaresse (en waarschijnlijke amazone) van Hesselhoej Down Town, de zoon van Donkey Boy die vorig jaar in Verden wereldkampioen werd en dit jaar op het WK in Ermelo zilver won.

Bekijk hier de uitslag