Fürst Nymphenburg in Spaans eigendom

De 15-jarige Fürst Nymphenburg (v. Florencio I) is verkocht naar Spanje. Paardenfokker Jorge Elieser is de nieuwe eigenaar van de hengst. De vos werd in 2007 bij het Hannoveraner Verband goedgekeurd. De hengst heeft lange tijd een stal ingenomen op Gestüt Celle en hij heeft een korte periode doorgebracht op Gestüt Nymphenburg.

In 2008 nam Fürst Nymphenburg deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden en nam de tweede plaats mee naar huis. In hetzelfde jaar werd de hengst negende op het Bundeschampionat in Warendorf. Hij ontving onder andere een 8,5 voor exterieur en een 8,0 voor de galop.

Tessa Frank

Daarna verdween de Hannoveraner bijna vier jaar van het toneel. Tessa Frank, stalruiter bij Gestüt Nymphenburg, kreeg het paard onder het zadel. In 2014 werd de combinatie zevende in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. In 2015 maakte het paar de overstap naar het hoogste niveau.

In Spanje wordt Fürst Nymphenburg ingezet voor de fokkerij.

Bron: Horses.nl/Eurodressage