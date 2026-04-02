Gareth Hughes en Morricone III nemen revanche in Inter I-Kür

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Gareth Hughes, hier met Sintano van Hof Olympia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Gareth Hughes kan terugkijken op een zeer geslaagd internationaal debuut met Morricone III (Millennium x Rubin Royal). De tienjarige hengst, een volle broer van de in Duitsland populaire Morricone I – onder meer bekend als vader van McLaren – eindigde op CDI Hartpury tweede in zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I met scores in de 72%. In de Kür deed de combinatie daar nog een schep bovenop door met 76,525% de overwinning te behalen.

