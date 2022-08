Gareth Hughes met corona naar zilver, in Herning kan dat blijkbaar

De Britse ruiter Gareth Hughes is in Herning positief getest op corona, maar mocht toch gewoon rijden. Dat werd op de persconferentie na de landenwedstrijd bekend gemaakt. Volgens de Deense coronavoorschriften hoeft Hughes niet in quarantaine. En zijn Britse teamcollega's zijn blijkbaar niet bang om ziek te worden, want Hughes stond gewoon zonder mondkapje dicht op de anderen op het schavot.

Teamcollega Richard Davison meldde aan de pers dat Hughes vanwege de positieve coronatest de persconferentie (in een binnenruimte) oversloeg. Hughes zou afstand houden van andere ruiters, werd gemeld. Dat hij even tevoren op het podium had gestaan, deerde blijkbaar niet.