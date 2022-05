Gareth Hughes wint Grand Prix Compiègne, Adelinde Cornelissen en Aquido naar een vijfde plaats￼

Tijdens de CDI3* Grand Prix in Compiègne kwam veel van de absolute top aan start. Op de startlijst stonden o.a. Patrik Kittel, Charlotte Fry en niemand minder dan Charlotte Dujardin. Van al dit geweld was het de Britse Gareth Hughes die naar de overwinning reed. Hij stuurde Classic Briolinca (v. Trento B) naar 76.152%.

Gareth Hughes had de Trento B merrie uitstekend aan het lopen. Hoge cijfers werden er gegeven voor onder andere de piaffe-passage tour en de appuyementen. Patrik Kittel en Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack) kwamen dicht in de buurt: met 75.782% moesten zij genoegen nemen met de tweede plaats. Er was veel KWPN-geweld aanwezig tijdens deze proef. Charlotte Fry reed de KWPN-hengst Dark Legend (v. Zucchero) met 73.542% naar de derde plaats. Voor Charlotte Dujardin en Imhotep (Everdale) was het hun eerste internationale optreden op het hoogste niveau. Ze rijdt niet vaak deze scores maar met 72.804% moest Dujardin dit keer genoegen nemen met de vierde plaats.

Nederlandse deelname

Adelinde Cornelissen en Aqiedo (v. Undigo) mengde zich ook zeker in de strijd. Met 71.783% vinden we het duo terug op de vijfde plaats. Er was veel Nederlandse deelname tijdens deze rubriek. De respectievelijke plaatsen 18, 20 en 22 werden allen door Nederlanders bezet. Mirelle Kemenade-Witlox en Siebenstein (v. Sir Donnerhall) waren vandaag goed voor 67.022%, Karen Nijvelt en Darwin (v. Maestro) voor 66.478% en de jonge Jeanine Nekeman en Ferrari (v. Apache) voor 66.239%.

Uitslag.