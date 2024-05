Gareth Hughes wint Grand Prix Windsor met familiepaard Classic Goldstrike

Gareth Hughes heeft de Grand Prix op de Royal Windsor Horse Show gewonnen. Met de door J. Schaap gefokte Classic Goldstrike (Tango x Krack C) zette de Britse ruiter een score van 71,957% neer en was daarmee de enige die de 70%-grens wist te passeren. De dertienjarige KWPN-ruin is een echt familiepaard voor de familie Hughes.

Classic Goldstrike begon zijn internationale carrière op Lichte Tour-niveau met Gareths vrouw Rebecca en hij wordt door dochter Ruby op internationaal young riders-niveau gereden. Vorig jaar reed Ruby Hughes hem nog op het Europees Kampioenschap junioren in Kronberg en in maart dit jaar volgde het gezamenlijk young riders-debuut. Op CDI Addington werden ze met ruim 72% tweede in de Kür.

Nieuw PR

Vorig jaar reed Gareth Hughes een drietal internationale Grand Prix-wedstrijden met Goldstrike, met 70,696% als beste score. Dat PR werd vandaag in Windsor dus met een dikke procent verbeterd. Voor de piaffe- en passagetour konden de juryleden meerdere 7,5-en en achten kwijt en in de galoptour scoorden ze vooral hoog op de zigzag, de eners en de pirouette naar rechts. In de serie om de twee sloop een fout, daarvoor kwamen een aantal onvoldoendes op het protocol te staan.

Top drie

De tweede prijs in de Grand Prix ging naar Emile Faurie, die met Bellevue (Bordeaux x Brentano II) 69,326% scoorde. Lewis Carrier en Diego V (Spielberg TN x Welt Hit II, fokker Janssen) werden met 69,304% derde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl