Gaston Glock (94) overleden

De Oostenrijkse ondernemer Gaston Glock is vandaag overleden. Zijn gelijknamige wapenfirma Glock heeft dat bekend gemaakt middels een persbericht en ook het Glock Horse Performance Center heeft bericht over zijn overlijden geplaatst op social media. Met zijn tweede vrouw Kathrin Glock was Glock een groot sponsor van de Nederlandse paardensport met de ondersteuning van Glock-ruiters Edward Gal en Hans Peter Minderhoud, maar ook Gerco Schröder.

“Met een visionaire vooruitziende blik heeft Gaston Glock zijn bedrijf opgebouwd en met het internationaal gewaardeerde Glock Perfection naar marktleiderschap geleid. Tot het allerlaatste moment was hij verantwoordelijk voor de strategische richting van de Glock-bedrijvengroep en haar medewerkers”, is te lezen in een persbericht van de wapenfimrma. “Voor de toekomst is zorg gedragen”, aldus het bedrijf, “zijn levenswerk wordt in zijn geest voortgezet.”

Kathrin Glock

Gaston Glock werd in de (Nederlandse) paardenwereld bekend in 2012. In 2012 tekenden Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner een tienjarig contract met Glock en het drietal werd het Glock-paardenteam. Een bepalende rol had Glocks tweede vrouw Kathrin Glock (geb. Tschikof) in diens investeringen in de paardenwereld.

Glock investeerde niet alleen in een hele rits paarden voor Gal en Minderhoud, hij zorgde er ook voor dat London bij Gerco Schröder bleef door hem aan te kopen in de Eurocommerce veiling, organiseerde glamoureuze concoursen in Treffen (waar hij ook een stal had) en bouwde in Oosterbeek het Glock Horse Performance Center Nederland.

Glock Horse Performance Center

Het contract tussen Glock en het drietal Gal, Minderhoud en Werner liep in 2022 af, maar werd vorig jaar stilletjes verlengd.

Bron: Horses.nl