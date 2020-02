Gedeelde tweede plaats voor Zoe Kuintjes op CDI Lier

Gisteren werd de landenproef voor Young Riders verreden op CDI Lier. De overwinning werd opgeëist door de Duitse Helen Erbe. De amazone reed met de 17-jarige Fürst Kaspar (v. Fürst Piccolo) een score van 71.324% bij elkaar. De Nederlandse Zoe Kuintjes deelde samen met de Belgische Suraya Hendrikx de tweede plaats met 69.853%. Kuintjes had naar Lier de 13-jarige KWPN'er Cupido (v. Tuschinski) meegenomen. Hendrikx had voor haar thuiswedstrijd de 9-jarige Dear Friend (v. Danone I) gezadeld.

Fürst Kaspar werd door de Finse Emma Kanerva opgeleid. In 2015 en 2016 nam de Duitse Sarah Runge de teugels van de hengst over en bracht de Westfaler uit in de U25. Runge werd in april 2016 in Mannheim derde met een score van 68.991%. Sinds 2018 wordt de hengst gereden door Helen Erbe.

Stappen gemaakt

Kuintjes heeft met Cupido grote stappen gemaakt. Het CDI Lier was pas de tweede internationale wedstrijd van de combinatie. In februari bracht de amazone de ruin voor het eerst op een internationale wedstrijd uit. In Le Mans kreeg de Nederlander van de jury 63.971% en eindigde ze op een 16e plaats. In Lier scoorde Kuintjes bijna zes procent hoger en heeft ze veel progressie geboekt.

Bron: Horses.nl