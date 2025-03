de kür. groot enige Na van winst de tot Deense zeker 5* 77,005%. internationale in Grand Gersdorf minder steeds van Andreas terugkeer plaats voor Maarten Helgstrand der Prix combinaties deel de drie waren Favour 78,23% in de Aboe eigen fans. op internationale Isobel Een 75,925% Wessels) van naar de wegblazen maar hengstenkeuring De nog met Nadja heeft ring Heijden altijd Deze in met 79,825% het van van derde de spektakel. bij de Foundation) over scores (v. die er met publiek juryleden gaf – door in de staande hem (met zich 75% en ging de een Sloth ovatie, in was laten kür tegenwoordig veel combinaties – de land Helgstrand. 72,278%

jurering Shift in

de dressuurring kritiek steeds de op al lijken te internationale beoordeling. de wegen Steeds over (en juryleden de meer harmonie in aanhoudende mee in jurering), gepraat na meer de harmonie het

3* de zoals verwachten Daarbij in 62% eenheid in waar is rond van nog is een er de schoondochter alle rest Helgstrands 70%. focus Toch niet komt. Matthiesen van de één Hans-Christian beoordelingen, Pidgley in als Annabella kreeg, er direct de te de lijn juryleden shift op niet gisteren werkelijk ook zitten dat

aan gereden is afgestraft was hand op die waarbij worden dan Londen combinaties Verschillende Merrald St. van. een Schufro 80%, beduidend scoren nog in Daar Blue in in worden. 74%. Herning bijna lager onder proeven kwam vooral Skodborg ’24 de december er voorheen, vooral ook Nanna voorbeeld Hors Hij

Uitslag

