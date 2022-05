Geen CDI Exloo voor Marlies van Baalen en Go Legend

Marlies van Baalen heeft Go Legend (Totilas x Ferro) voor CDI Exloo moeten afmelden. De elfjarige KWPN'er heeft een lymfe ontsteking onder de singel en kan daardoor niet gereden worden. "Het doet hem geen zeer, maar het heeft wel tijd nodig om te herstellen", aldus Marlies van Baalen.

“Ik ben ervan overtuigd dat hij na ongeveer een week weer hersteld is, maar de timing is helaas een beetje ongelukkig.”

Daarmee is Van Baalen de derde die zich voor de tweede observatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap in Herning moet afmelden. Eerder werd al duidelijk dat Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. en Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. niet op tijd in vorm zijn om in Exloo te kunnen deelnemen.

Bron: Instagram Marlies van Baalen