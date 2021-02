Geen CHI Al Shaqab voor Frank Hosmar

Frank Hosmar is met Guetta (Sandreo x Jazz) afgereisd naar Doha om deel te nemen aan CHI Al Shaqab, maar de ruiter laat via een bericht op Facebook weten niet te mogen deelnemen. Zijn zoon Thijmen blijkt drager van een licht actief virus en daarom moeten Hosmar en zijn zoon in quarantaine verblijven.

Hosmar en zijn zoon ondergingen maandagnacht bij aankomst in Doha een PCR-test en kregen beide een ‘negativ and free to go’. De volgende ochtend werden de mannen bij terugkomst in het hotel opgewacht door een paar mannen, die verder geen informatie gaven.

Quarantaine

Hosmar kreeg later te horen dat zijn zoon drager is van een licht actief virus, dat niet besmettelijk is en waar hij ook niet ziek van zou worden. De ruiter vermoedde een vals-positief en vroeg om een nieuwe test, maar kreeg geen gehoor. Vader en zoon zijn overgebracht naar een ander hotel en voor Hosmar is er geen wedstrijd meer.

Bron: FB Frank Hosmar