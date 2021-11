Geen Isabell Werth en Superb in finale Louisdor-Preis

Isabell Werth brengt Superb (Surprice x Donautanz), de beoogde opvolger voor haar topmerries Bella Rose en Weihegold, niet aan de start in de finale van de Louisdor-Preis. Werth wordt op de finale in Frankfurt vervangen door Lena Waldmann en Morricone I (Millennium x Rubin Royal).

Superb, die in 2015 voor 250.000 euro werd aangeschaft door Madeleine Winter-Shulze, maakte in april dit jaar haar Grand Prix-debuut op de Louisdor-kwalificatie in Hagen. Een maand later veroverde de negenjarige merrie het felbegeerde ticket voor de finale op de kwalificatie in München. Daar liep ze toen naar 75,535%.

Morricone

De even oude Morricone I werd door Waldmann in drie kwalificaties gereden. Op de eerst in Hagen won hij de inloopproef, maar werd teruggetrokken voor de kwalificatieproef. In Kronberg werd de combinatie achtste in de inloopproef, maar kwam eveneens niet aan start in de kwalificatieproef. Op de laatste kwalificatie in Oldenburg stuurde Waldmann de hengst van Gestüt Bonhomme naar de vierde plaats in de inloopproef, maar toen werd de kwalificatieproef afgelast in verband met bodemproblemen.

