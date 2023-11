Geen Lövsta Top 10 Dressage voor Dinja van Liere

Dinja van Liere heeft zich moeten afmelden voor de Lövsta Top 10 Dressage. Hartsuijker (Johnson x Scandic) heeft een lichte blessure opgelopen en daarom kan de amazone niet naar de Sweden International Horse Show afreizen.

Van Liere meldt op social media dat Hartsuijker vorige week door een schrikactie op het harde is uitgegleden en daarbij ten val is gekomen. “Zoveel pech dit jaar, het is ongelooflijk. Maar oké, we gaan gewoon weer door”, aldus de amazone.

Von Essen van start

Van Liere wordt in Stockholm vervangen door Maria von Essen. De Zweedse amazone brengt de door wijlen Piet Crum gefokte Invoice (Jazz x Ferro) aan de start. Invoice maakte in juni dit jaar zijn internationale Grand Prix-debuut. Op CDI Neustadt-Dosse won de combinatie zowel de Grand Prix (72,087%) als de Spécial (75,255%).

Bron: Horses.nl/Ridehesten