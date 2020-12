Geen Nürnberger Burg-Pokal-finale voor Lordswood Dancing Diamond en Hugo FH

Voormalig Bundes- en Wereldkampioen Lordswood Dancing Diamond (Dancier x Wolkenstein II) met Dorothee Schneider en de door A. Derks gefokte KWPN'er Hugo FH (Spielberg x San Remo) met Marcus Hermes verschijnen niet aan start in de Nürnberger Burg-Pokal-finale. Hermes scheidde zijn wegen met eigenaar Freiberger Hof. Schneider kwalificeerde zich met drie paarden voor de finale, maar mag er slechts twee aan start brengen.

Marcus Hermes won met de KWPN-gefokte Hugo FH de kwalificatie in Balve, maar de ruiter verliet zijn werkgever Freiberger Hof om zelfstandig verder te gaan. Daarmee kwam er een einde aan de combinatie Hermes/Hugo FH. Zijn finaleplaats won ingenomen door Patrik Kittel, die Touchdown (Quaterback x Sack) in september naar de tweede plaats stuurde op de kwalificatie in Dorsten.

Maximaal twee paarden

Dorothee Schneider verdiende met maar liefst drie paarden een ticket voor de finale, maar mag er slechts twee aan start brengen. De amazone heeft aangegeven Lordswood Dancing Diamond thuis te laten. In plaats daarvan brengt Hubertus Schmidt de goedgekeurde hengst Vainqueur (Vivaldi x Rubioso N) aan start. Het duo werd op de kwalificatie in Nurnberg tweede met 75,195%.

Bron: Eurodressage