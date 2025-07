Geen Sönke Rothenberger en Fendi in Nations Cup Aken

Sönke Rothenberger en Fendi (v. Franklin) waren opgesteld in het Duitse Nations Cup-team op CHIO Aken maar daar gaat een streep doorheen. Hoewel Fendi woensdag bij de vetcheck groen licht kreeg, heeft de Duitse teamleiding vandaag samen met Rothenberger besloten om Fendi om gezondheidsredenen niet te laten deelnemen.

Het Duitse team komt nu met slechts drie combinaties aan de start in de Nations Cup. Volgens de Duitse bond kon er geen vervangende combinatie voor Rothenberger en Fendi worden ingezet.

Geen streepresultaat

Het Duitse team bestaat uit Katharina Hemmer met Denoix PCH, Frederic Wandres met Bluetooth OLD en Isabell Werth en Wendy. Door de terugtrekking van Fendi is er geen wegstreepresultaat en tellen alle drie de resultaten mee in de Nations Cup.

