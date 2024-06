Geen Werth en Wendy op Duits Kampioenschap

"Helaas heeft Wendy haarzelf zondag licht bezeerd in de paddock en daarbij een blauwe plek opgelopen. Dit heeft nu wat rust nodig en daarom zal ik haar niet starten in Balve", schrijft Isabell Werth op Instagram. Het Duits Kampioenschap in Balve van aankomend weekend geldt echter als één van de twee verplichte observatiewedstrijden richting Parijs.

Begin januari nam Werth de teugels van Queenparks Wendy (v.Sezuan) over van Andreas Helgstrand nadat de ruiter in verband met de Operation X-uitzending uit het kader is gezet tot 2025. Gelijkertijd werd Madeleine Winter-Schulze ( Werths sponsor) mede-eigenaar van de tienjarige merrie, waardoor het voor Werth mogelijk werd om met de merrie deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen in Parijs.

77% Grand Prix, 76,255% Special

Op CDI Le Mans maakte het duo hun internationale debuut, waar ze 74,348% behaalde in de Grand Prix en 74,511% in de Special. Op het CDI Aken wisten ze hun scores verder te verbeteren, daar waar ze vervolgens in Mannheim een score van 77,00% neerzette in de Grand Prix en 76,255% in de Special. Met deze scores leek de combinatie hard op weg naar de Olympische Spelen.

De amazone vervolgt: “Quantaz draagt nu alleen de verantwoordelijkheid op zijn schouders. Dat is natuurlijk jammer, maar ik kijk nog steeds uit naar Quantaz en naar Balve.”

