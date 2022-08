Geen WK Herning voor Akane Kuroki en Elastico

Nadat Akane Kuroki met Toots (v. Jazz) deelnam aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio hoopte ze met de KWPN-gefokte hengst Elastico (v. Johnson) weer een internationaal kampioenschap te rijden. Het duo werd geselecteerd voor het WK in Herning maar daar moet de Japanse amazone nu verstek laten gaan, ze is besmet met het coronavirus.

Volgens de vandaag door de FEI geüpdatete deelnemerslijst zijn Akane Kuroki en Elastico er niet bij in Herning. Kuroki kocht Elastico, die door Saskia van Es uiterst succesvol werd opgeleid naar de internationale Grand Prix, in 2019 met oog op de Olympische Spelen in Tokio.

EK-goud met Raphael Netz

Maar na de aankoop bracht Kuroki de hengst in 2021 slechts één keer uit in de internationale Grand Prix. Later dat jaar stuurde Raphael Netz Elastico op de Europese kampioenschappen U25 in Hagen naar individueel goud en en kürzilver. Dit jaar heeft de Japanse amazone de 13-jarige hengst zelf weer een aantal keer uitgebracht waarna ze werden opgenomen in het team voor Herning.

Erg frustrerend

“Aan iedereen die ons heeft gesteund, aan het Japanse team en aan de Japanse federatie, mijn oprechte excuses voor het ongemak en de zorgen”, aldus Kuroki op social media. “Het is erg frustrerend met dit resultaat, maar ik moet nu eerst mijn gedachten op nul zetten en me focussen op weer in vorm komen.”