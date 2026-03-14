Geert Hofland en thuisgefokte Kentucky winnen internationaal kürdebuut

Ellen Liem
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na een jarenlange afwezigheid in de internationale sport heeft Geert Hofland zijn CDI-carrière weer succesvol opgepakt. Met de thuisgefokte Kentucky (v. Hofrat) debuteerde Hofland vorige week in Jerez de la Frontera met een tweede plaats in de Prix St. Georges en de tweede week van het concours in Spanje hebben ze vandaag uiterst succesvol afgesloten. In hun allereerste internationale kür dansten ze met 72,820% naar de zege.

