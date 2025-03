Geert-Jan Raateland: ‘We hebben echt stappen gezet’

Totilas-zoon VMF Gladiator (mv. Havidoff) is een paard met alles in huis. Dat komt onder Geert-Jan Raateland ook steeds meer tot uiting in de ring. In de nationale Grand Prix scoorde de combinatie al boven de 75% en ook internationaal zitten de scores in de lift. Dit seizoen volgde het debuut in het Wereldbekercircuit en op The Dutch Masters in Den Bosch was er een nieuw PR in de Kür, met nog veel rek omhoog. “Grand Prix rijden is een hele weg en we zijn nu lekker op weg”, vertelt Raateland.