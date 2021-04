Gehele Nederlandse top aan start op CDI Exloo

Voor deze vijf combinaties wordt het de tweede krachtmeting in aanloop naar de Spelen. Cornelissen, Gal, Meulendijks en Minderhoud rijden deze week al de ring binnen op CDI Opglabbeek. In Exloo krijgen ze concurrentie van onder andere Marlies van Baalen met Go Legend DVB en Vincent van Gasselt met Delacroix. Het enige Olympisch kaderlid dat niet op de deelnemerslijst staat is Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P.

In verband met de coronamaatregelen is in Exloo geen publiek toegestaan, maar het evenement wordt wel live uitgezonden via ClipMyHorse.

Complete deelnemerslijst.

Bron: Horses.nl