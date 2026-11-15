Geñay Vaughn terug op podium met KWPN’er Gino

De Amerikaanse Geñay Vaughn, die zich begin augustus terug moest trekken uit het landenteam voor Aken met Gino (Bretton Woods x Haarlem), is terug op het podium. Met haar 15-jarige KWPN’er won ze zaterdagavond de 5* Grand Prix Kür op muziek op de US Open in Thermal, California. Het duo was sinds juli niet meer in de ring verschenen.
de M. en persoonlijk Grand Ze vrijdag hun al kür. door scoorden een Californië Gino, is die wonnen 77,355% ook Vaughn Heynert-Hermans, voor van Prix. gefokt record in
Peak reed Dante’s Vamos Devon derde Vivaldi). met record, met Ook VS 75,450%. Michael Klimke (v. (v. was Weltino). (broer Duitser uit van Harmony’s plaats de een Dante de Kane De voor tweede Ingrid), persoonlijk werd van
Uitslag
Bron: Horses.nl
https://www.horses.nl/dressuur/opnieuw-wijziging-in-amerikaans-dressuurteam-voor-wk-davis-vervangt-vaughn/
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