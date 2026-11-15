Geñay Vaughn terug op podium met KWPN’er Gino

Mirjam Hommes
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Geñay Vaughn terug op podium met KWPN’er Gino featured image
Geñay Vaughn en Gino. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De Amerikaanse Geñay Vaughn, die zich begin augustus terug moest trekken uit het landenteam voor Aken met Gino (Bretton Woods x Haarlem), is terug op het podium. Met haar 15-jarige KWPN’er won ze zaterdagavond de 5* Grand Prix Kür op muziek op de US Open in Thermal, California. Het duo was sinds juli niet meer in de ring verschenen.


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