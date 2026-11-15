Geñay Vaughn terug op podium met KWPN’er Gino

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Peak reed Dante’s Vamos Devon derde Vivaldi). met record, met Ook VS 75,450%. Michael Klimke (v. (v. was Weltino). (broer Duitser uit van Harmony’s plaats de een Dante de Kane De voor tweede Ingrid), persoonlijk werd van

Uitslag

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/dressuur/opnieuw-wijziging-in-amerikaans-dressuurteam-voor-wk-davis-vervangt-vaughn/