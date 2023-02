Genesis Begijnhoeve verkocht naar Canada

Tommie Visser heeft zijn internationale Grand Prix-paard Genesis Begijnhoeve (Jazz x Silvano N) naar Canada verkocht. De KWPN-gefokte en bij het BWP en in Oldenburg goedgekeurde hengst vervolgt zijn carrière onder het zadel bij Jill Irving.

Internationaal Grand Prix-amazone Jill Irving schafte ruim een jaar geleden Vincent van Gasselts Delacroix (Dancier x Don Crusador) aan en heeft nu ook Genesis Begijnhoeve gekocht met het oog op de internationale topsport. De amazone was voorheen succesvol op het hoogste niveau met paarden als Degas (De Niro x Regazzoni) en Arthur (Jazz x Contango). Met Arthur reed de Canadese in maart vorig jaar haar laatste internationale Grand Prix. De ruin wordt nu door jeugdamazone Brooke Mancusi gereden.

Genesis Begijnhoeve kwam in 2014 via de KWPN Select Sale in handen van Rob van Puijenbroek. Vervolgens werd de hengst dor Van Puijenbroeks echtgenoot Tommie Visser uitgebracht tot en met internationaal Grand Prix-niveau. Zo wonnen ze in 2021 de CDI3* Grand Prix in Exloo en in 2022 de CDI5* Grand Prix Spécial in Doha.

Bron: Dressprod/Horses.nl