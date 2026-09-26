Geniaal tweede in Intermédiaire I op Asian Games, zeven Nederlandse paarden naar finale

De vijftien combinaties die morgen de kürfinale op de Asian Games dressuur mogen rijden staan vast. De Chinese Jiayi Yu won met de DWB-ruin Jackpoint (v. Johnson) de Intermédiaire I (71,853%), voor landgenote Jiayi (Sarah) Rao met de door familie Traa gefokte Geniaal (v. Vivaldi). Zeven van de vijftien paarden in de finale zijn Nederlands. De Nederlandse Bianca Schütz haalde, rijdend voor de Verenigde Arabische Emiraten, haalde de finale ook op het nippertje met Le Grand Ayden HB (v. Grand Galaxy Win).
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China maakt de uit dienst
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opgeleide Anne met Hayashi (Palestina) Koreaan Nam door Nederland gevestigde door Secret, de (v. van en de de Leatherdale Leonidas opgeleide Shingo de Japanner met Lord en (v. met King Aleksandra medailles de Leatherdale). Trafalgar) in Schelstraete individuele ook voor getrainde Kandidaten zijn door Dinja van de Micky Olst Maksakova Liere O Dongheon So
finale in KWPN’ers Zeven
Jai met Leonidas nog Ali Bianca Perla Roosmalen door gaat Al S de A.H.M. voor gefokte van van (fokker: met de Geniaal KWPN’ers haalden de Giovanni) (fokker: Hart de de R.G. Jahouri familie Lotus rijdende en met van Arabische Verenigde H. Bosch door Win) vier Belissimo la Yeh, (fokkers: en (v. Leatherdale King door Oort) Cees A.C.A. om O gefokte Goofy de M) (v. Schütz. Nijenhuis) Hsiu-Hua Grand Het Traa), Etten Naast de gefokte (v. J. Sud, Lovara Galaxy gefokte Le Grand door Emiraten met R.T. Ayden en finale.
Klassement proeven twee na
I Intermédiaire Uitslag
Horses.nl Bron:
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