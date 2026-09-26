Geniaal tweede in Intermédiaire I op Asian Games, zeven Nederlandse paarden naar finale

(de St. gecombineerd combinatie) Prix van Special voor twee scores land. beste het telden beide de voor (één in de landenwedstrijd) kür zorgen Grand I kwalificatie Intermediaire Uitsluitend per finale, gisteren de vandaag kwalificatiewedstrijden de muziek de morgen. de Prix De van combinaties) twee en (41 Georges combinaties van het van een de mee klassement, maximum op van kampioenschap. met 15 naar waarbij voor finale de en uitslag de Grand en bepaalt individuele van De combinaties doorstromen Prix score individuele

China maakt de uit dienst

betekende bij Intermediaire gisteren paar, behaalde met na de toon Georges in vandaag I een persoonlijk Yu zette record dicht opnieuw de wedstrijd. gisteren. en Dit China hun Jackpoint individuele kwamen de voor St. 72%-grens en de en het resultaat 70,265% 71,853%. van Jiayi al wonnen in teamgoud de Prix opnieuw

maar FEI nu de deze opgeleide dat twee door het het 2025 70% score van duo, van tweede gouden gisteren de staat op Rao en als werden van een vandaag op tweede. klassement. plaats in Pattaya, Liere de algemeen won behaalden precies eindigden Aziatische twee Geniaal resultaten en Dinja vierde, Jiayi Dankzij medailles Kampioenschappen in

klom de zesde, nog plaats. Thaise omhoog De paar 69,324%, Oldenburger voor Rock (v. in was de derde Nynn plaatsen de St. Intermédiaire Georges goed I. er de Rockefeller) Prix een Tango Puttisombat, That in Met

opgeleide Anne met Hayashi (Palestina) Koreaan Nam door Nederland gevestigde door Secret, de (v. van en de de Leatherdale Leonidas opgeleide Shingo de Japanner met Lord en (v. met King Aleksandra medailles de Leatherdale). Trafalgar) in Schelstraete individuele ook voor getrainde Kandidaten zijn door Dinja van de Micky Olst Maksakova Liere O Dongheon So

finale in KWPN’ers Zeven

Jai met Leonidas nog Ali Bianca Perla Roosmalen door gaat Al S de A.H.M. voor gefokte van van (fokker: met de Geniaal KWPN’ers haalden de Giovanni) (fokker: Hart de de R.G. Jahouri familie Lotus rijdende en met van Arabische Verenigde H. Bosch door Win) vier Belissimo la Yeh, (fokkers: en (v. Leatherdale King door Oort) Cees A.C.A. om O gefokte Goofy de M) (v. Schütz. Nijenhuis) Hsiu-Hua Grand Het Traa), Etten Naast de gefokte (v. J. Sud, Lovara Galaxy gefokte Le Grand door Emiraten met R.T. Ayden en finale.

Klassement proeven twee na

I Intermédiaire Uitslag

Horses.nl Bron: