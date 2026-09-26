Geniaal tweede in Intermédiaire I op Asian Games, zeven Nederlandse paarden naar finale

Rick Helmink
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Geniaal tweede in Intermédiaire I op Asian Games, zeven Nederlandse paarden naar finale featured image
Jiayi Rao met Geniaal Foto: FEI
Door Rick Helmink

De vijftien combinaties die morgen de kürfinale op de Asian Games dressuur mogen rijden staan vast. De Chinese Jiayi Yu won met de DWB-ruin Jackpoint (v. Johnson) de Intermédiaire I (71,853%), voor landgenote Jiayi (Sarah) Rao met de door familie Traa gefokte Geniaal (v. Vivaldi). Zeven van de vijftien paarden in de finale zijn Nederlands. De Nederlandse Bianca Schütz haalde, rijdend voor de Verenigde Arabische Emiraten, haalde de finale ook op het nippertje met Le Grand Ayden HB (v. Grand Galaxy Win).


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