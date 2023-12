Geniaal wint Inter I Kronenberg, Van Baalen derde en Kjento vijfde

In de Prix St. Georges van CDI Kronenberg eindigde de geruinde KWPN-hengst Geniaal (Vivaldi x Biotop) vrijdag als tweede achter tweevoudig wereldkampioenkampioen Kjento (Negro x Jazz). Vandaag ging Geniaal zijn grootste concurrent voorbij en won de de Intermédiaire I met een dik PR van 74,608%. Marlies van Baalen en Hulana T (Ampère x Florencio) werden derde en daarmee de beste Nederlandse combinatie.

In de Prix St. Georges van vrijdag liep Geniaal onder de Britse Sarah Higgins al naar een persoonlijk record van 73,480%, vandaag in de Intermédiaire was er een nieuw persoonlijk record van 74,608%. Ook de Britse Jessica Dunn schoof een plek omhoog in het klassement. Haar Intermédiaire I met Dan it’s Carston (v. Durable) was goed voor 72,696%.

Van Baalen klimt naar derde plaats

Marlies van Baalen en Hulana T tekenden ook in de Prix St. Georges al voor het beste Nederlandse resultaat. Daarin werd het duo vijfde met 71,226%, vandaag kwam er 72,157% op het scorebord te staan wat goed was voor de derde plaats.

Inter I-debuut Kjento

Kjento, die met Charlotte Fry in Kronenberg zijn eerste internationale Lichte Tour-wedstrijd loopt, kreeg voor zijn allereeste Intermédiaire I 71,078% waarbij de score gedrukt werd door fouten in het schouderwinnenwaarts, de uitgestrekte galop en de daaropvolgende wissel.

Nekeman en Roffel

Naast Van Baalen gingen nog twee Nederlandse combinaties over de 70%: Denise Nekeman met Kansas STH (v. Dante Weltino, zesde met 70,980%) en Hennie Roffel met Remy Martin TKJ (v. Alwin 469, zevende met 70,490%).

Uitslag

Bron: Horses.nl