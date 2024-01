Geschorste Helgstrand laat GP-paarden Jovian en Wendy uitbrengen door Kittel en Werth

Door het doel van Andreas Helgstrand met zijn Grand Prix-paarden Jovian (v. Apache) en Queenparks Wendy (v. Sezuan) ging eind vorig jaar een streep omdat de ruiter in verband met de Operation X-uitzending uit het kader is gezet tot 2025. Jovian en Queenspark Wendy zijn nu bij andere ruiters ondergebracht: Jovian gaat naar Helgstrand-partner Patrik Kittel en Queenspark Wendy staat inmiddels op stal bij Isabell Werth. Werths sponsor Madeleine Winter-Schulze is mede-eigenaar geworden van de merrie (met het oog op Parijs).

Op zijn website vertelt Andreas Helgstrand het volgende over het vertrek van zijn Grand Prix-paarden: “Zowel Wendy als Jovian zijn twee absoluut fantastische paarden en het is natuurlijk jammer om afscheid van ze te moeten nemen. Maar ik ben vooral blij en trots dat we afspraken hebben gemaakt met twee van de absoluut allerbeste dressuurruiters ter wereld, waardoor beide paarden hun waarde kunnen laten zien en hun reis naar de top kunnen voortzetten.”

Wendy nu ook deels van Winter-Schulze

“Ik ben erg trots en dankbaar dat ik dit uitmuntende paard mag verwelkomen als nieuwe toevoeging aan mijn stal. Ik wil Madeleine Winter-Schulze, Bolette Wandt en Andreas Helgstrand speciaal bedanken voor het faciliteren van deze samenwerking”, zegt Isabell Werth.

Wendy’s mede-eigenaresse Bolette Wandt is erg blij dat Isabell Werth met Wendy samenkomt. “Wendy en Isabell zijn de perfecte match. Het zijn allebei echte powergirls. Wendy heeft een echte ‘hier-ben-ik’-uitstraling, talent en power – het hele pakket dat nodig is om de top te bereiken. Bovendien is ze nog jong paard, en ik twijfel er niet aan dat er nog veel meer komt in de toekomst. Wendy is in zeer goede handen bij Isabell”, zegt Bolette Wandt.

Patrik Kittel

Patrik Kittel, die zich na de uitzending van de Operation X-uitzendingen haastte om te zeggen dat hij zich distantieerde van Helgstrand en de getoonde praktijken, neemt Jovian over.

Kittel zegt in het Helgstrand-persbericht: “Ik bewonder Jovian. Hij is een absoluut fantastisch paard en ik ben vereerd dat ik de kans krijg om hem te rijden. Ik ben fan van hem sinds Andreas hem kocht. Hij heeft kwaliteiten die deze wereld te boven gaan – als hij draaft, is het alsof je op wolken draaft. Ik zal er alles aan doen om hem recht te doen en hoop dat we samen een goede en vruchtbare partnerschap ontwikkelen.”

Bron: Horses.nl/Persbericht