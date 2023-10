Geslaagd internationaal young riders-debuut voor Nina Woerts

Nina Woerts maakte vorige week haar internationale Young Riders debuut op CDI Ornago en deed dit niet onverdienstelijk. Met haar paard Izardale (v. Everdale) behaalde ze in de landenproef de vierde prijs met een score van 68,5%, werd ze in de individuele proef zesde en behaalde ze in de afsluitende kür op muziek een derde plaats met een score van 67,6%.