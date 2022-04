Geven en Rockx vijfde op CDI St. Truiden

Thalia Rockx is met Gerda Nova de la Fazenda (v. Blue Hors Romanov) vijfde geworden in de Grand Prix U25 op CDI St. Truiden. Het internationale U25-debuut van de combinatie was goed voor exact 68%. In de Prix St. Georges was er een vijfde plaats voor Liesbeth Geven, die met Jamaica (v. Jazz) tot een score van 68,824% kwam.