Glamourdale loopt ook op CDI Peelbergen

Niet alleen de combinaties die aanspraak willen maken op een plaatsje in het EK-team van Alex van Silfhout rijden de komende dagen op het 3* CDI in Kronenberg. Ook regerend Wereldkampioen Glamourdale (v. Lord Leatherdale) loopt onder Charlotte Fry op De Peelbergen zijn tweede buitenconcours van dit seizoen.

Glamourdale, die dit dekseizoen gewoon vers beschikbaar was, liep dit buitenseizoen alleen nog maar in Fontainebleau (april). In Aken gaf Charlotte Fry te kennen dat Glamourdale in principe haar eerste keus is voor het Europees Kampioenschap in Riesenbeck.

En nu loopt Glamourdale dus tussen de Nederlandse topcombinaties op de laatste Nederlandse observatiewedstrijd richting het EK, CDI Kronenberg. Twee paarden die eerder in het traject meeliepen, zijn er niet bij in Kronenberg: Lynne Maas met Electra (vanwege een kleine blessure, lees hier meer) en Marlies van Baalen trok Go Legend al eerder terug.

Bekijk hier de startlijst

Bron: Horses.nl