Glamourdale maakt mooi internationaal GP-debuut: 74,456%

Voor Nederland is het jammer dat er geen Oranje-ruiter op z'n rug zit, maar wát een debuut maakte Gertjan van Olsts Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) onder de 25-jarige Britse Charlotte Fry vandaag. De tienjarige zwarte hengst scoorde in zijn eerste internationale Grand Prix 74,456% op CDI Hagen.

Af en toe heeft Glamourdale nog iets moeite om zijn enorme bewegingen te controleren in de hoogste verzameling, maar als hij dat nog een tikje beter kan beteugelen is er een nieuwe topcombinatie in de internationale dressuurwereld. En hij liet nu al zien dat hij het wel kan: die enorme bewegingen ook klein maken.

Een combinatie die gecombineerd met de andere Britse toppers kan meehelpen aan een medaille voor de Britten in Tokio.

