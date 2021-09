Global Dressage Festival krijgt update, zes CDI4*-rubrieken op de agenda

Het Global Dressage Festival in Wellington krijgt volgend jaar een flinke update, op het evenement worden er namelijk maar liefst zes CDI4*-rubrieken uitgeschreven. Daarnaast staan de CDI5*-rubrieken, een Nations Cup en drie FEI Wereldbekerwedstrijden op de agenda. De toevoeging van de vier sterren-rubrieken is een enorme vooruitgang. Vorig jaar werden er namelijk maar drie CDI4* uitgeschreven, waarvan twee in Wellington en één op het Tryon International Equestrian Centre.