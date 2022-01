Global Dressage Festival start met CDI-W Grand Prix

Het twaalf weken durende Global Dressage Festival wordt deze week afgetrapt met de verkorte Grand Prix in het kader van de FEI Wereldbeker. Twaalf deelnemers nemen het vandaag tegen elkaar op, waaronder Frederic Wandres en miljoenenpaard Bluetooth OLD (Bordeaux x Riccione). De Duitse ruiter gaat momenteel aan kop in de West-Europese League.