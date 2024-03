Glock’s Toto Jr. onder Minderhoud op masterlist CDI Aken

CDI Aken in het paasweekend kent met bijna tachtig (!) Grand Prix-combinaties een indrukwekkend deelnemersveld. Niet alleen het rentree van Dinja van Liere en haar WK-bronzen Hermès N.O.P. (Easy Game x Flemmingh) vindt plaats op het Aachen Festival 4 Dressage, maar ook de naam van Glock's Toto Jr. (Totilas x Desperados FRH) staat op de masterlist van CDI Aken. Niet met Edward Gal, maar als trainingspaard van Hans Peter Minderhoud.

De bij het KWPN en meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Toto Jr. heeft met Edward Gal nog maar twee internationale Grand Prix-wedstrijden gelopen. Hij debuteerde in april 2021 op CDI Opglabbeek met een tweede plaats in de Grand Prix (77,978%) en de overwinning in de Spécial (77,958%). Kort daarna reed Gal de hengst op CDI Exloo alleen in de Grand Prix, die hij won met 78,826%. Daarna bleef het stil rondom Toto Jr.

Zippo M.I. onder een nieuwe amazone

De rubrieken in Aken zijn verder ook erg goed gevuld. Onder andere Franziskus FRH (Fidertanz x Alabaster) maakt met Ingrid Klimke zijn internationale rentree en Patrik Kittel rijdt de veelbesproken Jovian (Apache x Tango). Ook opvallend is dat Daniel Bachmann Andersens Zippo M.I. (Zack x Don Schufro) met de Britse Emma Hindle aan de start verschijnt. Daarnaast loopt Fendi (Franklin x Diamond) zijn eerste wedstrijd na CHIO Aken vorig jaar. Met Sönke Rothenberger in het zadel versloeg hij afgelopen jaar Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB in de Grand Prix op het Duits Kampioenschap in Balve.

Bron: Horses.nl/Eurodressage