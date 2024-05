Glory Days van Emmelie Scholtens verkocht naar Zwitserland

Het Grand Prix-paard Glory Days (v. Jazz), die met Emmelie Scholtens op de long list stond voor de Olympische Spelen in Parijs, is verkocht naar Zwitserland. De ruin van Hans de Kok en Petra Reijntjes is verkocht aan Lisa Staubli, die vooral bekend is als IJslanderamazone, maar ook een aantal dressuurpaarden heeft.

De door familie Frowein gefokte Glory Days werd opgeleid door Yvonne Snieder tot op het hoogste niveau. In september 2021 verhuisde hij naar Emmelie Scholtens en in het voorjaar van 2022 maakte de ruin zijn nationale debuut onder Scholtens en een paar weken later ook internationaal (Kronenberg). Nationaal liep Glory Days nog een paar wedstrijden in 2023 en zijn laatste wedstrijd was CDI Leeuwarden, waar hij de kür won met 72,565%.

Lisa Staubli

De Zwitserse Lisa Staubli is volgens de FEI-database de nieuwe eigenaresse van de ruin. Staubli is vooral bekend als IJslanderamazone, maar heeft ook een aantal dressuurpaarden op stal staan. Eerder kocht ze onder andere bij de familie Von Bredow de ruin Freddy Mercury (v. Floriscount).

Familie Staubli runt een IJslander- en dressuurstal op de oude stal van Daniel Ramseier.

