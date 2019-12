Goedgekeurde Libertad verkocht als sportpaard

De zevenjarige bij het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde hengst Libertad (v. Londontime) is verkocht als sportpaard. Dit maakte Eurodressage op hun website bekend. De hengst zal zijn carrière vervolgen bij een Duitse dressuurruiter.

In 2014 werd Libertad goedgekeurd voor het Hannoveraanse stamboek en ontdekt door Ingo Pape en liep in 2016 de 50-dagen test in Schliekau. Hier was hij het beste paard met een score van 9.03 punten, hij scoorde hier vooral op zijn De Londontime-zoon is de eerste goedgekeurde hengst uit de Oost-Friese merrielijn van Derka (v. Amor). In 2017 won Libertad de Weltmeyer prijs voor de beste wedstrijdresultaten van zijn leeftijdsgroep.

Niet meer voor fokkerij

Door de verkoop zal de focus van Libertad op de sport komen te liggen en is hij niet langer beschikbaar voor de fokkerij.

Bekijk hier een filmpje van de zwarte hengst:



Bron: Horses.nl/Eurodressage