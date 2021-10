Good old Cassidy loopt jonge talenten Danciera en Hermès er uit WB-Grand Prix

Met een paar foutjes ben je direct de sjaak in de korte Grand Prix, die in Herning vandaag gold als kwalificatie voor de Wereldbeker-kür morgen. En dat gebeurde bij Dinja van Liere en Hermès: tweeërs stuk, eners stuk en een storing in de laatste piaffe. Op die fouten verloor de negenjarige hengst (jongste paard in de rubriek) van Joop van Uytert het van de de dubbel zo oude (18) Atterupgaards Cassidy van Cathrine Dufour en van Dufours landgenote Carina Cassøe Krüth met de tienjarige merrie Heiline's Danciera. 77,553% voor Cassidy, 75,474% voor Danciera en 74,921% voor Hermès. De top-drie kan morgen nog door elkaar gehusseld worden met niet routinier Cassidy op kop, maar een van de twee jonge talenten.

Aan het begin van de proef ging Hermès qua score over Cassidy heen. Ondanks een ietwat abrupt en niet zo mooi halthouden bij het binnenkomen en ook geen top achterwaarts, maar wel een super piaffe (drie keer een 9, twee keer een 8,5), passage en overgangen. Vervolgens slopen in beide series fouten, maar hield Van Liere de score nog wel dicht bij de 75% met mooie pirouettes en een super passage op de slotlijn. Van Liere was waarschijnlijk over de 75% gegaan als in die laatste piaffe geen storing zat. De jury kwam uit op 74,921% (73,553%-75,789%).

Good old Cassidy en jonge Danciera

Good old Cassidy mocht ook weer eens mee van huis (en hoefde niet ver voor deze Wereldbekeretappe) en was met zijn 18 jaar de concurrentie in de korte Grand Prix de baas. Hij liep onder Cathrine Dufour naar 77,553%.

Dufours landgenote (en dus ook ‘thuis’ rijdende) Carina Cassøe Krüth kwam op de tweede plaats terecht met de tienjarige Danciera (Fürstenball uit volle zus Dancier). Ook in deze proef zat een dikke fout. De eners gingen compleet de mist in (1, 3, 2, 2, 2 van de jury). Toch was er uiteindelijk nog 75,474%.

Van Baalen 71,737%, Zweistra 71,053% en Van Gasselt 68,684%

Nederland had nog drie ijzers in het vuur. Na het drukke zomerseizoen (Tokio én EK Hagen) ziet Go Legend (v. Totilas) er nog steeds fit uit en hij toonde ook misschien wel zijn beste piaffes ooit in Herning. De score werd wat gedrukt door de stap en een fout in de tweeërs. Aan het einde kwam er 71,737% (7e) op het scorebord.

Niet veel daaronder Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) met 71,053% (11e) en Vincent van Gasselt kwam uit op 68,684% (13e) met Delacroix II (v. Dancier). Ook hier gingen de dubbeltellende eners de mist in.

Alle veertien combinaties die vandaag in de baan kwamen, mogen morgen ook de kür rijden. Die begint om 18.00 uur.

Uitslag

Bron: Horses.nl