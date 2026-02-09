Gorgeous Latino terug in Nederland, nu onder Thamar Zweistra

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Gorgeous Latino terug in Nederland, nu onder Thamar Zweistra featured image
Hexagon's Georgeous Latino (v. Toto jr) - Foto: Facebook
Door Petra Trommelen

De NRPS-, AHS- en Westfaalse goedgekeurde hengst Gorgeous Latino verbleef de afgelopen jaren in de Verenigde Staten en is inmiddels terug te vinden in Nederland. Onder Thamar Zweistra liep de Toto jr.-zoon recent zijn debuut in de Intermediaire II, waarin het duo 67,7% scoorde.


