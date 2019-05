Gottmer: ‘Elegance gaat mooie toekomst tegemoet’

Internationaal Grand Prix-ruiter Nars Gottmer heeft één van zijn toppaarden, Elegance N, verkocht. "Het is erg dubbel nu hij internationaal zo goed liep, maar in principe zijn alle paarden voor de verkoop. Maar zielig ben ik niet, want heb nog genoeg paarden in aanwas", laat Gottmer weten.

“Elegance kwam drie jaar geleden bij Matty (Marissink red.) als groen Lichte Tour-paard bij ons. Als achtjarige was hij Grand Prix-klaar”, vertelt de in De Wijk gevestigde ruiter. De Jazz-zoon liep zo goed landelijk mee, dat in 2018 Gottmer zijn rentree maakte in de internationale sport. Er werden mooie top tien klasseringen behaald met als hoogtepunt de Wereldbekerwedstrijd in Neumünster en een zesde plaats in Dortmund.

Young rider

De Jazz-zoon is inmiddels geland op Amerikaanse bodem. Hij komt terecht bij een zeventienjarige amazone, die hem eerst bij de young riders gaat rijden en daarna U25. “Hij is hier het ideale paard voor, ook qua leeftijd heeft hij nog mooi de tijd om met haar te groeien”, laat Gottmer weten.

Aanwas

Gottmer laat weten nog over voldoende talenten te beschikken. Zo start hij met DiCaprio Swing op internationale wedstrijden in de Grand Prix met scores tegen de 70% aan. “Ik heb ook nog een tienjarige, die ik nog niet heb gestart en klaar is voor de Grand Prix. Daarnaast komen Goldenboy Vinkenburg en Hummer N er aan”, vertelt Gottmer.

Bron: Horses.nl